Стали известны зарплаты в белорусских регионах. Какая зарплата в Витебской области?

По официальным данным Белстата, номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси за ноябрь 2021 года составила 1476 BYN и в реальном выражении, с поправкой на инфляцию, выросла к ноябрю 2020 года всего на 2,6%. И такие темпы роста зарплаты в Беларуси оказались самыми низкими за 4,5 года, сообщают banki24.by.

А какие доходы зафиксированы в регионах?

В Брестской области средняя зарплата составила 1291 BYN. Первое место по уровню зарплаты на Брестчине занял областной центр (1497 BYN). В Барановичах и Пинске средние зарплаты составили 1240 BYN и 1236 BYN соответственно.

В Витебской области средняя зарплата составила 1240 BYN. В Витебске средний показатель достиг 1340 BYN, в Новополоцке — 1556 BYN.

В Гомельской области средняя зарплата стала равной 1324 BYN. В Гомеле зарплата достигла 1386 BYN, в Жлобинском районе — 1367 BYN, в Мозырском — 1439 BYN, в Речицком — 1658 BYN, в Светлогорском — 1529 BYN.

В Гродненской области средняя зарплата составила 1281 BYN. В Гродно средний показатель достиг 1442 BYN, в Лидском районе — 1158 BYN, в Островецком — 1553 BYN.

В Минской области средняя зарплата достигла 1458 BYN. В Жодино средний показатель составил 1506 BYN, в Борисовском районе — 1258 BYN, в Минском — 1782 BYN, в Молодечненском — 1241 BYN, в Солигорском — 1847 BYN.

В Могилевской области средняя зарплата составила 1188 BYN и это самая бедная область страны по зарплатному показателю. В Могилеве средняя зарплата достигла 1311 BYN, в Бобруйске — 1162 BYN.