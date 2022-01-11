Темпы роста зарплаты в Беларуси оказались самыми низкими за 4,5 года

В конце 2021 года в Беларуси ощутимо замедлились темпы роста реальной зарплаты. Согласно Белстату, средняя зарплата с поправкой на инфляцию выросла к ноябрю 2020 года всего на 2,6%. Это самый скромный показатель за 56 месяцев подряд, или более чем 4,5 года. В последний раз реальная зарплата росла еще медленнее в марте 2017 года – на 1,9% к марту 2016-го.

Торможение роста реальных зарплат белорусов связано с ускорившимся ростом цен. Если в ноябре 2020-го инфляция в годовом выражении была равна 6,6%, то в ноябре 2021-го она достигла 10,3%, отмечают banki24.by.

Что касается регионов, то по Минску реальная зарплата в ноябре 2021-го выросла к 2020 году лишь на 1,4%. Это худший показатель прироста с марта 2017 года.

В Брестской области реальная зарплата з ноябрь-2021 выросла к предыдущему году на 4,6%, в Витебской – на 4,1%, в Гомельской – на 5%, в Гродненской – на 2,9%, в Минской – на 1,7%, в Могилевской – на 1,1%.

При этом Могилевская область заняла первое место по продолжительности рабочего времени в 2021 году, хотя работники флагманских компаний на Могилевщине стали аутсайдерами страны по уровню часовой зарплаты.

В бюджете Беларуси на 2022 год прописано несколько вариантов повышения зарплат бюджетников. Один из них — уволить часть сотрудников, а сэкономленные деньги раздать оставшимся работникам.

Второй вариант повышения зарплат — взять при необходимости деньги на зарплаты бюджетников в резервном фонде президента, но расходы по этой статье запланированы на этот год на уровне позапрошлого.

Другие возможности увеличения зарплат бюджетников, которые прописаны в планах на пятилетку, — поэтапное увеличение базовой ставки и развитие внебюджетной деятельности.