Сегодня в Витебске состоится электронная ярмарка вакансий (136 вакансий). Каких специалистов ищут работодатели?

Поучаствовать в ярмарке вакансий можно на сайте e-vacancy.by в сегодня с 10:00 до 12:00.

Соискатели работы получат возможность задать нанимателю интересующие вопросы, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование.

Вакансии предложат следующие предприятия:

ОАО «Витебскмясомолпром» (39 вакансий)

Предприятию требуются: Грузчик, Заведующий секцией товарной организации розничной торговли, Кондитер, Контролер-кассир (контролер), Охранник, Продавец, Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, Слесарь-сантехник, Уборщик помещений (производственных, служебных).

ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко» (24 вакансии)

Требуются: Раскройщик материалов, Сборщик деталей и изделий, Сборщик обуви, Слесарь-инструментальщик, Слесарь-ремонтник, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

ОАО «Доломит» (20 вакансий)

Требуются: Взрывник (мастер-взрывник), Инженер-конструктор, Мастер горный, Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, Машинист буровой установки, Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования, Электрогазосварщик, Электрослесарь по ремонту и обслуживанию оборудования.

ОАО «ВИСТАН» (18 вакансий)

Требуются: Администратор системный, Водитель электро- и автотележки, Инженер-конструктор, Инженер-программист, Контролер станочных и слесарных работ, Оператор станков с программным управлением, Плотник, Слесарь механосборочных работ, Слесарь-ремонтник, Старший мастер, Термист, Токарь, Токарь-расточник, Фрезеровщик, Шлифовщик, Электрогазосварщик, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Требуются: Бетонщик, Инженер-конструктор, Инженер-проектировщик, Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов, Облицовщик-плиточник, Плотник, Производитель работ (прораб), Слесарь по ремонту автомобилей, Слесарь-сантехник, Токарь, Электрогазосварщик.

Требуются: Машинист передаточного моста (тележки), Наладчик оборудования, Огнеупорщик, Приготовитель растворов и масс, Садчик, Слесарь по обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования, Слесарь по ремонту автомобилей, Слесарь-ремонтник, Съемщик-укладчик, Электрогазосварщик, Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Полный список вакансий по Витебску доступен здесь: http://e-vacancy.by

После окончания ярмарки служба занятости опубликует оставшиеся актуальные вакансии на своем сайте.

Платформа http://e-vacancy.by была разработана в рамках проекта, реализуемого Шведской государственной службой занятости при финансовой поддержке Шведского международного агентства сотрудничества для развития (SIDA).