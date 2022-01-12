В Городокском районе водитель-женщина госпитализирована в результате столкновения автомобиля с деревом

Витебская область
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В Городокском районе женщина, управляя автомобилем Peugeot выехала за пределы проезжей части и врезалась в дерево. Авария произошла 11 января около 2 часов дня.

По информации ГАИ, 42-летняя жительница на 8-м километре дороги Городок – Селище – Ивановка не справилась с управлением и выехала за пределы проезжей части, где автомобиль врезался в дерево.

В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.

Автомобиль врезался в дерево в Городокском районе: погибли два человека

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