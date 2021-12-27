В Полоцком районе произошло лобовое столкновение: госпитализирована женщина

26 декабря в 12.35 на 47-м километре автодороги Р-46 в Полоцком районе столкнулись два автомобиля.

По информации ГАИ по Витебской области, 39-летняя женщина-водитель за рулем «Опеля», двигаясь со стороны Лепеля в направлении Полоцка, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем «Ситроен». В результате лобового столкновения автомобили получили технические повреждения.

Водитель легковушки «Ситроен» с травмами была доставлена в травматологическое отделение Полоцкой центральной районной больницы.