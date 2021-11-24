Автомобиль врезался в дерево в Городокском районе: погибли два человека

ДТП
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Вблизи деревни Батали, расположенной в Городокском районе, легковушка столкнулась с придорожным деревом, в результате чего водитель и пассажир погибли на месте происшествия. Смертельное ДТП произошло вечером 23 ноября, сообщает ГАИ по Витебской области.

По предварительной информации,18-летний водитель за рулем Renault Laguna, совершая обгон, не справился с управлением и съехал в кювет, где столкнулся с придорожным деревом. В результате столкновения водитель и 19-летний пассажир получили травмы несовместимые с жизнью.

За минувшую неделю на Витебщине произошло 7 аварий, 2 человека погибли, пятеро получили травмы

Витебская область смертельное ДТП
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