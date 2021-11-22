За минувшую неделю на Витебщине произошло 7 аварий, 2 человека погибли, пятеро получили травмы

За минувшую неделю на Витебщине произошло 7 аварий, в которых 2 человека погибли, пятеро получили травмы.

Ранее сообщалось, что 18 ноября погиб пешеход в Полоцке. А уже около 7 часов вечера 19 ноября произошло второе смертельное ДТП. В Поставском районе на 82 км трассы «Глубокое-Поставы-Лынтупы-граница Литовской Республики» 46-летний водитель «Audi 80» совершил наезд на двигающегося в попутном направлении по проезжей части 35-летнего мужчину. Пешеход погиб, сообщает ГАИ по Витебской области.

В реанимацию доставлен велосипедист после аварии, произошедшей в Лепельском районе вечером 20 ноября. На 134 км трассы «Богушевск-Сенно- Лепель-Мядель» водитель 1982 года рождения, управляя «Lada Vesta», совершил наезд на двигающегося в попутном направлении по краю проезжей части велосипедиста 1961 года рождения.