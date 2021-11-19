Под колеса автомобиля в Витебске попал мужчина, он был пьян

Неожиданный выход пешехода на проезжую часть стал причиной ДТП в Витебске. Авария произошла 19 ноября около полудня.

Водитель за рулем автомобиля Lada Largus в районе дома №129 на улице Лазо совершил наезд на 56-летнего пешехода. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода.

Еще одна авария с участием пешехода-женщины произошла в Витебске на улице Герцена вчера вечером. Женщина попала под колеса автомобиля Fiat, под управлением 36-летнего водителя, когда переходила дорогу вне пешеходного перехода. С травмами ее доставили в больницу.