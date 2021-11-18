В Витебске легковушка сбила пешехода: обоим горел зеленый свет

В Витебске пешеход попал под колеса легкового автомобиля, обоим участникам движения горел зеленый свет, сообщает ГАИ Витебской области.

Авария произошла вечером 17 ноября около шести часов вечера на улице Новолуческая. 70-летний водитель «Peugeot 406», совершая поворот направо, сбил 35-летнего молодого мужчину, который переходил улицу. При этом и водителю, и пешеходу горел зеленый сигнал светофора.

В результате наезда мужчина получил различные травмы и был госпитализирован в Витебскую областную клиническую больницу.