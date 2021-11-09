Пострадавший в ДТП в Полоцке мужчина скончался в больнице

Витебская область
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В больнице скончался 57 летний мужчина, получивший травмы в аварии на нерегулируемом пешеходном переходе вблизи дома №32 по улице Гагарина в Полоцке.

Напомним, что накануне  вечером 29-летний водитель Peugeot совершил наезд на пешехода 57 лет. Инцидент произошел на нерегулируемом пешеходном переходе вблизи дома №32 по улице Гагарина. Пострадавшего госпитализировали. Однако спасти мужчину не удалось, утром 9 ноября он умер в больнице.

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