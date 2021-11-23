В Витебской области сбили двух пенсионерок

ДТП
Опубликовано

В Витебской области за день сбили двух пенсионерок, сообщает ГАИ по Витебской области.

Первая авария произошла вечером 22 ноября вблизи деревни Язвино Шумилинского района. По предварительной информации, водитель Peugeot сбил 62-летнюю пенсионерку, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате пожилая женщина получила травмы и была госпитализирована.

Вторая авария произошла в Витебске. Водитель автомобиля Toyota сбил 55-летнюю женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. Пенсионерку с травмами госпитализировали.

По фактам аварий проводится проверка.

В Витебске легковушка сбила пешехода: обоим горел зеленый свет

Жуткая смертельная авария под Крупками: водитель из Витебска заснул за рулем — Видео

Витебская область дтп наезд на пешеходов
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2021 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by