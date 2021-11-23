В Витебской области сбили двух пенсионерок

В Витебской области за день сбили двух пенсионерок, сообщает ГАИ по Витебской области.

Первая авария произошла вечером 22 ноября вблизи деревни Язвино Шумилинского района. По предварительной информации, водитель Peugeot сбил 62-летнюю пенсионерку, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате пожилая женщина получила травмы и была госпитализирована.

Вторая авария произошла в Витебске. Водитель автомобиля Toyota сбил 55-летнюю женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. Пенсионерку с травмами госпитализировали.

По фактам аварий проводится проверка.