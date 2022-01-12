Житель Лепельского района получил 14 лет колонии за попытку взорвать авто жены

11 января Витебский областной суд приговорил 45-летнего жителя Лепельского района к четырнадцати годам колонии усиленного режима за попытку подрыва машины с женой.

Напомним, что 20 мая житель Лепельского района собрал взрывное устройство и подключил его к штатной электросети автомобиля, на котором ездила его супруга и 14-летняя дочь. Он соединил провода таким образом, чтобы при включении правого поворота цепь замыкалась и приводила в действие самодельное взрывное устройство.

К счастью, мужчина ошибся и подключил «мину» не к тому проводу. Это и спасло жизни потерпевших. 24 мая взрывное устройство обнаружили во время ремонта автомобиля в Лепельском районе. Мужчина заявил, что пошел на такой поступок, чтобы жена вернулась и не разводилась с ним. Он только хотел испугать взрывом.

Суд приговорил «подрывника» к 14 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Также он должен будет выплатить штраф в сумме Br4,8 тыс., с обвиняемого в пользу потерпевшей взыскано Br10 тыс. в качестве компенсации морального вреда. Мужчину также будут лечить от хронического алкоголизма.

Обвиняемый признал свою вину частично.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.