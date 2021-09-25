В Шумилинском районе от взрыва снаряда погиб мужчина

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Сегодня утром, 25 сентября, поступило сообщение о гибели 56-летнего жителя Витебска. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа.

Установлено, что мужчина был в гостях у своей матери в Шумилинском районе и работал в гараже. В какой-то момент пенсионерка услышала взрыв, после чего на полу обнаружила сына без признаков жизни. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

В Шумилинском районе от взрыва снаряда погиб мужчина

В Шумилинском районе от взрыва снаряда погиб мужчина

По предварительной информации, мужчина распиливал ранее найденные снаряды времен Великой Отечественной войны. От воздействия один из них взорвался.

На месте происшествия работала саперно-пиротехническая группа, которая обнаружила еще четыре целых снаряда и один распиленный. Они изъяты для уничтожения.

В настоящее время следователи продолжают работу на месте происшествия. Опрашиваются родственники погибшего и соседи. Назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено специалистам УГКСЭ по Витебской области.

По данному факту Шумилинским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: СК

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