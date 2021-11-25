Житель Лепельского района, чтобы избежать развода заминировал авто и чуть не взорвал жену и дочь

Жителя Лепельского района Витебской области будут судить за покушение на убийство жены и дочери, сообщает Следственный комитет.

20 мая 45-летний мужчина собрал взрывное устройство и подключил его к штатной электросети автомобиля, на котором ездила его супруга и 14-летняя дочь. Он соединил провода таким образом, чтобы при включении правого поворота цепь замыкалась и приводила в действие самодельное взрывное устройство.

К счастью, мужчина ошибся и подключил «мину» не к тому проводу. Это и спасло жизни потерпевших. 24 мая взрывное устройство обнаружили во время ремонта автомобиля в Лепельском районе.

Следователям обвиняемый пояснил, что решился на такой поступок для того, чтобы его жена вернулась и не разводилась с ним. Убивать ни ее, ни свою дочь он не хотел, а планировал лишь испугать взрывом.

Эксперты установили, что установленное в автомобиле самодельное взрывное устройство является «объектной миной» с мощностью взрыва в тротиловом эквиваленте около 150 грамм. При правильном подключении к электропроводке оно бы точно сработало. В результате взрыва человек, находящийся в автомобиле, получил бы телесные повреждения, в том числе и несовместимые с жизнью.

По заключению психиатра, во время совершения преступлений обвиняемый мог давать отчет своим действиям и руководить ими.