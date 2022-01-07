В Витебске демонтировали герб области с «Погоней»

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4 января в центре Витебска со здания на улице Гоголя демонтировали герб области с «Погоней». Об этом сообщил фотограф Павел Максимов в своем фейсбуке.

На гербе Витебской области изображен национально-государственный символ Беларуси — всадник в доспехах с мечом на красном фоне.

Власти Беларуси активно борются со всеми проявлениями национальной самобытности беларусов, особенно с символикой: бело-красно-белым флагом и гербом «Пагоня».

В Витебске демонтировали герб области с «Погоней»
Фото: Павел Максимов

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