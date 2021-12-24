В Витебске открыли новый корпус реабилитации для инвалидов и ветеранов

22 декабря в Витебске открыли новый корпус центра медицинской реабилитации для инвалидов и ветеранов боевых действий. Приобретенное медицинское и реабилитационное оборудование стоило почти миллион рублей.

Ежегодно здесь восстанавливают здоровье не менее 2500 человек, из них 82 процента — люди трудоспособного возраста. Центр принимает пациентов, перенесших травмы, инсульты, сосудистые заболевания головного мозга со всей Беларуси.

С новым корпусом в центре стало на 60 коечных мест больше, созданы комфортные условия для качественного восстановительного лечения, проживания и отдыха пациентов. В здании есть просторный современный спортзал с тренажерами, Работают кабинеты электролечения, массажа, сухих углекислых ванн, центр вытяжки позвоночника и многое другое, что необходимо для реабилитации.