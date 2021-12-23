Житель Новополоцка получил 4 года колонии за угрозу ножом водителю такси

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Четыре года колонии усиленного режима и штраф в размере 2900 рублей получил 18-летний житель Новополоцка за угрозу ножом водителю такси.

Напомним, что 7 августа текущего года на улице Молодежной компания молодых людей вызвала такси, после чего трое из них, не желая оплачивать поездку, выбежали из автомобиля. Но на этом история не закончилась.

В какой-то момент один из парней достал нож, приставил его к животу водителя и начал вымогать деньги.

Несмотря на сопротивление водителя, нападавшему удалось скрыться. Однако позже в этот же день хулиган был задержан.

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