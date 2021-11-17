Пьяный пенсионер в Витебске порезал милиционера: расследование завершено

Следственным управлением УСК по Витебской области завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство милиционера, угрозе убийством и хулиганстве.

Напомним, что днем 4 июля текущего года на горячую линию поступило сообщение о том, что 68-летний мужчина угрожает убийством своей семье.

Дочери удалось выбежать на лестничную площадку, в это время с дебоширом в квартире оставалась ее мать. На семейный скандал прибыл наряд милиции. Когда сотрудники милиции вместе с дочерью мужчины открыли дверь, он набросился на одного их милиционеров и нанес ему пять ударов ножом. Удары были такой силы, что клинок ножа сломался. Однако, несмотря на ранение, пострадавший сотрудник УВД и его напарник сумели скрутить нападавшего.

Установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Содержание алкоголя в выдыхаемом им воздухе составило 2 промилле.

В ходе расследования установлено, что до этого обвиняемый угрожал супруге убийством, демонстрируя ей нож. Женщина боялась за свою жизнь и здоровье.

Также установлено, что днем 27 мая этого года, возвращаясь домой в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый повредил лобовое стекло автомобиля, припаркованного возле многоэтажки в Витебске, нанеся удар пакетом с содержимым по стеклу. Потерпевшему причинен имущественный вред на сумму более 420 рублей, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

По результатам расследования 68-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст.14, ст.362 (покушение на убийство сотрудника органа внутренних дел в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка), ст.186 (угроза убийством) и ч.1 ст.339 (хулиганство) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Стоит отметить, что татья 362 предусматривает смертную казнь, но в Беларуси ее не применяют к людям старше 65 лет.