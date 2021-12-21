Ущерб на сумму более 40 тыс. рублей за падеж скота возместили в Витебской области

Ущерб на сумму более 40 тыс. рублей за падеж скота в сельхозорганизациях возмещен в нынешнем году по искам прокуроров из районов Витебской области.

В ряде случаев непроизводительному выбытию животных способствовало ненадлежащее исполнение работниками трудовых обязанностей, сообщает сайт Генеральной прокуратуры Беларуси.

При этом руководство организаций АПК не всегда обеспечивало взыскание причиненного ущерба с виновных лиц. Поэтому прокурорам пришлось задействовать установленные законодательством механизмы возмещения убытка, в том числе путем подачи в суд исковых заявлений.

Так, КУПСХП «Лепельское» получило более 6 тыс. рублей по иску прокурора Лепельского района.

В текущем году суды рассмотрели и удовлетворили более 30 исков. Также был организован контроль за обращением исполнительных листов к исполнению, поскольку ранее имелись факты, когда после вынесения судами решений организации не обращались за получением данных документов или утрачивали их, сообщает agronews.com.

По большинству исполнительных документов производятся удержания из зарплаты должников. В других случаях были задействованы органы принудительного исполнения.

Уровень возмещения органами ОПИ за истекший период по исполнительным документам указанной категории составил 96%. Судебные исполнители проводили необходимую работу по выявлению денежных средств, имущества должников и обращению на них взыскания, обнаружению совместной собственности супругов. Также были реализованы меры по недопущению ее отчуждения.