Браконьер из Витебской области незаконно хранил оружие

За незаконное хранение оружия в отношении жителя Витебской области возбуждено уголовное дело.

Осенью в Сенненском районе сотрудники ГУБОПиК и природоохраной службы задержали пятерых браконьеров, застреливших. Один из них, 45-летний житель Витебского района, оказался уголовным авторитетом, передает БелТА.

По месту жительства мужчины обнаружены незарегистрированный револьвер и более 90 патронов к нему. На днях экспертиза подтвердила, что ствол является нарезным огнестрельным оружием, а патроны — боеприпасами.

В отношении всех задержанных возбуждено уголовное дело за незаконную охоту, а в отношении уголовного авторитета еще и за незаконные действия с огнестрельным оружием. Фигуранты заключены под стражу.