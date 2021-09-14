У жителя Миорского района нашли уникальный самодельный револьвер

Судебные эксперты исследовали необычный самодельный револьвер, изъятый у жителя Миорского района, сообщила официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области Наталья Романова.

При проведении баллистической экспертизы выяснилось, что револьвер собран из выточенных вручную самодельных деталей.

«По результатам экспериментальной стрельбы установлено, что он является огнестрельным оружием и пригоден к стрельбе винтовочными патронами калибра 5,6 мм. Примечательно, что подобные экземпляры самодельного оружия редко поступают судебным экспертам на исследования, ведь для их изготовления необходимы специальные знания, а также практические умения и навыки в оружейном деле», — рассказала Наталья Романова.

Жителя Миорского района суд приговорил к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа со штрафом в 30 базовых величин. Револьвер конфисковали

За хранение, ношение, сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств предусмотрена уголовная ответственность с наказанием вплоть до 12 лет лишения свободы. Но если человек добровольно сдаст запрещенные предметы, он освобождается от уголовной ответственности, пишет БелТА.