Анна Сола после победы в спринте выиграла серебро гонки преследования

Витебская область
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Белорусская биатлонистка Анна Сола после победы в женском спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене выиграла серебро в гонке преследования на 10 км. На огневых рубежах Анна допустила три промаха и уступила победительнице из Норвегии Марте Олсбю-Ройселанн 4,1 сек. Бронза досталась представительнице из Швеции Эльвире Эберг.

Стоит отметить выступление еще одной белоруски Динары Алимбековой, сумевшей подняться с восьмого места на старте до четвертой позиции в итоговом протоколе. Она допустила один промах и уступила победительнице Марте Олсбю-Ройселанн 48,1 сек.

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Анна Сола биатлон Динара Алимбекова серебро
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