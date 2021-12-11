В Витебском ЗАГСе зарегистрировали тысячного в этом году ребенка

Сегодня в отделе ЗАГС Витебского горисполкома поздравляли молодых родителей. Им вручили первый документ новорожденного — ребенок зарегистрирован под тысячным номером в этом году.

Мальчик родился 19 ноября. Его родители — Тимофей и Лидия Новиковы. Отец работает в местном отделении Белорусской железной дороги, мать — преподаватель Витебского государственного университета имени П.М.Машерова. Своему малышу они дали имя Андрей, пишет БелТА.

Молодых родителей со вторым ребенком поздравил председатель Витебского городского Совета депутатов Владимир Белевич. Он пожелал здоровья и вручил свидетельство о рождении.

Мама малыша рассказала, что для них такое поздравление стало важным событием, которое запомнится на всю жизнь. «Сомневались, стоит ли участвовать в торжественной регистрации сына, он еще маленький. Но мы не жалеем, это приятно, неожиданно и очень празднично«, — сказала Лидия Новикова. В следующем году супругам предложили посадить дерево на аллее семейных деревьев в честь их Андрея.

Отдел ЗАГС Витебского горисполкома регулярно в торжественной обстановке поздравляет родителей с круглыми датами. В этом году выбрали тысячную регистрацию маленького витебчанина. Больше всего малышей было зарегистрировано в городском ЗАГСе в ноябре и октябре — 116 и 104 соответственно. К слову, наиболее популярные имена, которые давали родители в Витебске в нынешнем году, стали София, Алиса, Ксения, Дарья, Полина, Анна, Кира, Ева, Мария. Мальчиков чаще всего называли Максимом, Михаилом, Артемом, Матвеем, Тимофеем, Романом, Владиславом.