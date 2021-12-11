После разговора с мошенниками молодая мама из Витебска лишилась 7000 рублей

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Очередной жертвой киберпреступников стала молодая мама из Витебска. Злоумышленники сняли с карты женщины 7000 рублей. Об этом сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Инцидент произошел после звонка, поступившего витебчанке в один из мессенджеров. Мошенник представился сотрудником крупного интернет-магазина. Когда витебчанка ответила, что не делала заказ в торговой точке, неизвестный пояснил, что реквизиты ее кредитки попали к преступникам.

Далее с молодой мамой связалась лжесотрудница банка и убедила женщину установить на телефон приложение для удаленного управления гаджетом. Выполнив все требования, на витебчанку был оформлен кредит, который мошенники присвоили с помощью перевода через виртуальные платежные карты.

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