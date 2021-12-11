«Витебскобллен» признан банкротом и будет ликвидирован

Решение о признании ОАО «Витебскобллен» банкротом и его ликвидации принял экономический суд Витебска. Собрание акционеров должника инициировало обращение в суд.

В последние годы предприятие столкнулось с финансовыми трудностями и не могло приобретать продукцию для реализации. При этом оно регулярно получало предоплату от иностранных контрагентов, за счет чего выплачивало зарплату, рассчитывалось с бюджетом и частично погашало накапливавшиеся долги, пишет БелТА.

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Ситуация с исполнением договорных обязательств серьезно ухудшилась в 2020 году после того, как из-за пандемии COVID-19 полностью закрылся китайский рынок. Льнозаводы переориентировали сбыт сырья на других покупателей, первоначально предназначавшегося для реализации через «Витебскобллен». В условиях убыточной деятельности, а также отсутствия источников инвестиционных ресурсов для развития признано нецелесообразным продолжение досудебного оздоровления акционерного общества, которое проводилось несколько последних лет.

Антикризисный управляющий Ирина Вишневская должна провести ликвидационное производство в течение восьми месяцев. За этот период предстоит погасить долги предприятия в размере почти 627 тыс. рублей за счет распродажи активов. Общая стоимость имущества оценивается примерно в 520 тыс. рублей. Около четверти этой суммы приходится на дебиторскую задолженность, основную часть которой составляют проблемные к взысканию долги предприятий региона. Кроме этого, «Витебскобллен» имеет недвижимость в Витебске и Орше, где расположена экспортная база, включающая административное здание и несколько складских сооружений, а также транспортные средства и оборудование.

ОАО «Витебскобллен» создано в 2005 году для оптовой реализации на экспорт льноволокна, производимого на льнозаводах Витебской области. Доля областной коммунальной собственности в уставном фонде акционерного общества превышает 92%. «Витебскобллен» неоднократно, в том числе в 2021 году, включался в перечень акционерных обществ, акции которых, принадлежащие Витебской области, предлагаются для продажи на аукционах или по конкурсу потенциальным инвесторам.