С Оршей не получилось. Теперь власти пообещали к «Дажынкам» сделать Глубокое первым в Витебской области умным городом

Идя создать в Витебской области «умный город» давно будоражит умы «провинциальных элит». Мотивация незамысловатая: «потому что это модно». Чиновники считают, что «умный город» можно создать по приказу. Нет, этот продукт создается совместынми организованными усилиями всего общества.

Напомним, что ранее чиновники заявляли, что первым в Беларуси «умным городом» Беларуси станет Орша. Концепцию «умного города» планировали внедрить до конца 2020 года, причем сразу в трех городах Витебской области: Орше, Новополоцке и Полоцке. Теперь об обещании не вспоминают, об успехах не отчитываются.

Теперь чиновники заявляют, что элементы умного города впервые в Витебской области внедрят в Глубоком к предстоящим в 2022 году областным «Дажынкам». Об этом 25 ноября на форуме чиновников #GBCregions сообщил журналистам председатель Государственного комитета по имуществу Дмитрий Матусевич, пишет БелТА.

Слушатели сладких речей с удивлением узнали, что Глубокое к «Дажынакам» станет первым в области умным городом.

А как же «умные города» Орша, Новополоцк и Полоцк?

«Дерзкие планы» чиновников остались лишь на бумаге.

«В Витебской области пилотным проектом по внедрению элементов умного города станет Глубокое, которое в следующем году будет столицей областных «Дажынак». Мы замечаем, что это становится модным и более востребованным. Важно понимать, что для любого умного города необходима соответствующая инфраструктура, то есть те вопросы и наборы данных, которые интересны для принятия управленческих решений. В Глубоком начнем вводить некоторые элементы такой технологии, а потом по результатам будем смотреть, что еще добавить», — отметил Дмитрий Матусевич.

Заместитель председателя Глубокского райисполкома Татьяна Тарасевич рассказала, что с начала октября в тестовом режиме внедрено приложение для смартфона, с помощью которого местные жители, представители госпредприятий и бизнес-сообщества могут получить и обменяться необходимой информацией. Также это приложение уже опробовали туристы. Удаленно через интернет они смогли заказать гостиницу, нашли торговые точки, которые проводили различные акции, и объекты общественного питания.

В понимании чиновника, веб-сайт или мобильное приложение является большим достижением на пути создания умного города Глубокое. Однако обратимся к терминологии. Умный город — это кардинальное изменение городской среды и инфраструктуры с на основе информационно-коммуникационных технологий с целью резкого улучшения качества жизни людей, увеличения производительности, улучшения качества городского сервиса, такого как экология, медицина, энергетика, телекоммуникации, транспорт, коммунальные услуги и многое другое.

Страшный сон служителей режима

Базовая инфраструктура умного города — это интеллектуальная сеть связанных между собой объектов (домов, автомобилей, различных устройств, систем), которые взаимодействуют между собой. Такая система позволяет собирать и передавать с использованием беспроводных технологий все виды данных в облачные хранилища. В режиме реального времени данные поступают в системы обработки и анализа и выводятся на панели индикаторов — инструмент для визуализации и анализа информации о бизнес-процессах и их эффективности. Эти данные используются не для удержания у власти любой ценой, а для улучшения всех аспектов жизни людей здесь и сейчас.

Умный город предполагает наличие теснейшей прямой связи между жителями и администрацией, а также прозрачную отчетность последних в режиме онлайн. Такие отчеты не фабрикуются чиновниками, а генерируются системой автоматически. Таким образом, жители получают исключительно объективные данные и визуально видят каков реальный уровень эффективности чиновников. И, конечно, без честных и свободных выборов это вообще не работает!

Отметим, что «умный город» — это интегральная экосистема города, система организации лучшей жизни и работы людей, а не сайтик в интернете, как это понимает председатель Тарасевич.

«Через приложение можно познакомиться с нашим городом, узнать последние новости, найти нужный номер телефона той или иной организации. Фактически это город на ладошке, как мы его называем. Сейчас мы дорабатываем это приложение и вскоре в нем появится более полная информация», — подчеркнула Татьяна Тарасевич.

Примечательно, что чиновничий форум прошел при поддержке Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь. Того самого, который заблокировал сотни беларуских сайтов СМИ и полезных сервисов. Так, видимо, разнуздавшиеся «слуги народа» пытаются построить не то что умный город Глубокое, а «построить» нашу страну. Чем дольше они это делают, тем больше отставание Беларуси от развитых цивилизованных стран мира, тем меньше шансов увидеть умные города на беларуской земле.