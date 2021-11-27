С Оршей не получилось. Теперь власти пообещали к «Дажынкам» сделать Глубокое первым в Витебской области умным городом

Идя создать в Витебской области «умный город» давно будоражит умы «провинциальных элит». Мотивация незамысловатая: «потому что это модно». Чиновники считают, что «умный город» можно создать по приказу. Нет, этот продукт создается совместынми организованными усилиями всего общества.
Напомним, что ранее чиновники заявляли, что первым в Беларуси «умным городом» Беларуси станет Орша. Концепцию «умного города» планировали внедрить до конца 2020 года, причем сразу в трех городах Витебской области: Орше, Новополоцке и Полоцке. Теперь об обещании не вспоминают, об успехах не отчитываются.
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Теперь чиновники заявляют, что элементы умного города впервые в Витебской области внедрят в Глубоком к предстоящим в 2022 году областным «Дажынкам». Об этом 25 ноября на форуме чиновников #GBCregions сообщил журналистам председатель Государственного комитета по имуществу Дмитрий Матусевич, пишет БелТА.
Слушатели сладких речей с удивлением узнали, что Глубокое к «Дажынакам» станет первым в области умным городом.
А как же «умные города» Орша, Новополоцк и Полоцк?
«Дерзкие планы» чиновников остались лишь на бумаге.
«В Витебской области пилотным проектом по внедрению элементов умного города станет Глубокое, которое в следующем году будет столицей областных «Дажынак». Мы замечаем, что это становится модным и более востребованным. Важно понимать, что для любого умного города необходима соответствующая инфраструктура, то есть те вопросы и наборы данных, которые интересны для принятия управленческих решений. В Глубоком начнем вводить некоторые элементы такой технологии, а потом по результатам будем смотреть, что еще добавить», — отметил Дмитрий Матусевич.
Заместитель председателя Глубокского райисполкома Татьяна Тарасевич рассказала, что с начала октября в тестовом режиме внедрено приложение для смартфона, с помощью которого местные жители, представители госпредприятий и бизнес-сообщества могут получить и обменяться необходимой информацией. Также это приложение уже опробовали туристы. Удаленно через интернет они смогли заказать гостиницу, нашли торговые точки, которые проводили различные акции, и объекты общественного питания.
В понимании чиновника, веб-сайт или мобильное приложение является большим достижением на пути создания умного города Глубокое. Однако обратимся к терминологии. Умный город — это кардинальное изменение городской среды и инфраструктуры с на основе информационно-коммуникационных технологий с целью резкого улучшения качества жизни людей, увеличения производительности, улучшения качества городского сервиса, такого как экология, медицина, энергетика, телекоммуникации, транспорт, коммунальные услуги и многое другое.
Страшный сон служителей режима
Базовая инфраструктура умного города — это интеллектуальная сеть связанных между собой объектов (домов, автомобилей, различных устройств, систем), которые взаимодействуют между собой. Такая система позволяет собирать и передавать с использованием беспроводных технологий все виды данных в облачные хранилища. В режиме реального времени данные поступают в системы обработки и анализа и выводятся на панели индикаторов — инструмент для визуализации и анализа информации о бизнес-процессах и их эффективности. Эти данные используются не для удержания у власти любой ценой, а для улучшения всех аспектов жизни людей здесь и сейчас.
Умный город предполагает наличие теснейшей прямой связи между жителями и администрацией, а также прозрачную отчетность последних в режиме онлайн. Такие отчеты не фабрикуются чиновниками, а генерируются системой автоматически. Таким образом, жители получают исключительно объективные данные и визуально видят каков реальный уровень эффективности чиновников. И, конечно, без честных и свободных выборов это вообще не работает!
Отметим, что «умный город» — это интегральная экосистема города, система организации лучшей жизни и работы людей, а не сайтик в интернете, как это понимает председатель Тарасевич.
«Через приложение можно познакомиться с нашим городом, узнать последние новости, найти нужный номер телефона той или иной организации. Фактически это город на ладошке, как мы его называем. Сейчас мы дорабатываем это приложение и вскоре в нем появится более полная информация», — подчеркнула Татьяна Тарасевич.
Примечательно, что чиновничий форум прошел при поддержке Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь. Того самого, который заблокировал сотни беларуских сайтов СМИ и полезных сервисов. Так, видимо, разнуздавшиеся «слуги народа» пытаются построить не то что умный город Глубокое, а «построить» нашу страну. Чем дольше они это делают, тем больше отставание Беларуси от развитых цивилизованных стран мира, тем меньше шансов увидеть умные города на беларуской земле.
Орша становится «умным городом» на глазах, ну или на словах. Скоро введут «умное управление» — уровень жизни резко улучшится, если…