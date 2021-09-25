Началось банкротство ОАО «Витебскобллён», акции которого выставляли на продажу

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Начато конкурсное производство дела о банкротстве открытого акционерного общество «Витебскобллён».

За 2020 год предприятие понесло чистые убытки в размере 125 000 рублей, однако в начале этого года его еще пытались продать.

Началось банкротство ОАО «Витебскобллён», акции которого выставляли на продажу
Шел 21 век. Ручная уборка льна в Оршанском районе. Фото Анастасии Турок / vitbichi.by

Впрочем, акции этого ОАО выставлялись на продажу неоднократно. Так, еще в 2019 году предлагалось приобрести 49% акций. Однако покупателей не нашлось. 92,468% акций этого предприятия находится в собственности государства и принадлежит Витебской области.

По данным на 1 января на ОАО «Витебскобллен» числилось17 работников.

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