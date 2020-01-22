Витебская область распродает акции более 30 предприятий

Администрация сайта
Бизнес, Витебская область, деньги

Принадлежащие Витебской области акции 31 предприятия предлагаются в 2020 году для продажи на аукционах либо по конкурсу, сообщили в комитете «Витебскоблимущество».

Аукцион ВитебскВитебская область готова полностью продать принадлежащие ей акции в уставных фондах семи ОАО:

  • «АТЭК» (35,15%),
  • «Витебскторгстрой» (38,81%),
  • «Жилстрой» (1,4%),
  • завода «Этон» (17,61%),
  • «Витрембыт» (99,88%),
  • «Керамика» (26,47%),
  • Витебский приборостроительный завод (60,89%).

Кроме того, планируется частичная продажа акций 24 ОАО, в числе которых:

  • завод «Эвистор»,
  • «Витебскобллен»,
  • Оршанский комбинат строительных материалов,
  • Западно-Двинский межрайагротехсервис,
  • «Витебский Хозторг»,
  • «Знамя индустриализации»,
  • Витебский мотороремонтный завод,
  • «Поставымебель»,
  • Строительный трест №9 Витебска,
  • Обольский керамический завод и другие.

Планируется продавать весомые пакеты акций размером от 25% до 50% минус 1 акция уставного фонда ОАО, сообщает Белта.

Предложения для потенциальных инвесторов осталось на уровне прошлого года.

 


Добавить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ