Витебская область распродает акции более 30 предприятий

Принадлежащие Витебской области акции 31 предприятия предлагаются в 2020 году для продажи на аукционах либо по конкурсу, сообщили в комитете «Витебскоблимущество».
Витебская область готова полностью продать принадлежащие ей акции в уставных фондах семи ОАО:
- «АТЭК» (35,15%),
- «Витебскторгстрой» (38,81%),
- «Жилстрой» (1,4%),
- завода «Этон» (17,61%),
- «Витрембыт» (99,88%),
- «Керамика» (26,47%),
- Витебский приборостроительный завод (60,89%).
Кроме того, планируется частичная продажа акций 24 ОАО, в числе которых:
- завод «Эвистор»,
- «Витебскобллен»,
- Оршанский комбинат строительных материалов,
- Западно-Двинский межрайагротехсервис,
- «Витебский Хозторг»,
- «Знамя индустриализации»,
- Витебский мотороремонтный завод,
- «Поставымебель»,
- Строительный трест №9 Витебска,
- Обольский керамический завод и другие.
Планируется продавать весомые пакеты акций размером от 25% до 50% минус 1 акция уставного фонда ОАО, сообщает Белта.
Предложения для потенциальных инвесторов осталось на уровне прошлого года.