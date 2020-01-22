Витебская область распродает акции более 30 предприятий

Принадлежащие Витебской области акции 31 предприятия предлагаются в 2020 году для продажи на аукционах либо по конкурсу, сообщили в комитете «Витебскоблимущество».

Витебская область готова полностью продать принадлежащие ей акции в уставных фондах семи ОАО:

«АТЭК» (35,15%),

«Витебскторгстрой» (38,81%),

«Жилстрой» (1,4%),

завода «Этон» (17,61%),

«Витрембыт» (99,88%),

«Керамика» (26,47%),

Витебский приборостроительный завод (60,89%).

Кроме того, планируется частичная продажа акций 24 ОАО, в числе которых:

завод «Эвистор»,

«Витебскобллен»,

Оршанский комбинат строительных материалов,

Западно-Двинский межрайагротехсервис,

«Витебский Хозторг»,

«Знамя индустриализации»,

Витебский мотороремонтный завод,

«Поставымебель»,

Строительный трест №9 Витебска,

Обольский керамический завод и другие.

Планируется продавать весомые пакеты акций размером от 25% до 50% минус 1 акция уставного фонда ОАО, сообщает Белта.

Предложения для потенциальных инвесторов осталось на уровне прошлого года.