В Новополоцке мужчина жестоко избил овчарку: ему грозит крупный штраф

В Новополоцке около подъезда многоквартирного дома по улице Комсомольской 28-летний местный житель жестоко избил овчарку.

Видеозапись с камер наблюдения, попала в интернет, хозяину собаки грозит крупный штраф в размере до 15 базовых величин.

Ранее мужчина был судим за причинение тяжких телесных повреждений, также неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие спиртного.