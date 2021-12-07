В Новополоцке мужчина жестоко избил овчарку: ему грозит крупный штраф

Происшествия
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В Новополоцке около подъезда многоквартирного дома по улице Комсомольской 28-летний  местный житель жестоко избил овчарку.

Видеозапись с камер наблюдения, попала в интернет, хозяину собаки грозит крупный штраф в размере до 15 базовых величин.

Ранее мужчина был судим за причинение тяжких телесных повреждений, также неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие спиртного.

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