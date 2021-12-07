В Новополоцке мужчина жестоко избил овчарку: ему грозит крупный штраф

В Новополоцке около подъезда многоквартирного дома по улице Комсомольской 28-летний местный житель жестоко избил овчарку.
Видеозапись с камер наблюдения, попала в интернет, хозяину собаки грозит крупный штраф в размере до 15 базовых величин.
Ранее мужчина был судим за причинение тяжких телесных повреждений, также неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие спиртного.
В Витебске пьяный мужчина за обидные слова избил 70-летнюю знакомую до смерти
В Шумилинском районе двое парней ради выпивки избили до беспамятства пожилых соседей