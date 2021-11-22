В Шумилинском районе двое парней ради выпивки избили до беспамятства пожилых соседей

19 ноября в Шумилинском районе двое парней ради выпивки совершили разбойное нападение и избили до полусмерти пожилых брата с сестрой. Потерпевшие на данный момент находятся в реанимации.

По версии следствия, сельчане восемнадцати и двадцати четырех лет, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, решили выпить еще, а деньги «добыть» у 63-летнего соседа.

В дом сельчанин молодых дебоширов не впустил, они попробовали выбить дверь, попытка оказалась неудачной, тогда хулиганы разбили окно и залезли в квартиру. Мужчина непрошенным гостям денег не дал и попытался сбежать, они догнали его на улице и сильно избили. Затем вернулись в дом и накинулись на сестру-пенсионерку потерпевшего.

Когда женщина перестала сопротивляться, нападавшие забрали спиртное и ушли. Сейчас потерпевший и его 60-летняя сестра, находятся в реанимации

В отношение подозреваемых возбудили уголовное дело по обвинению в разбое, совершение имущественных преступлений, сообщает пресс-служба СК.

Идет следствие, назначен ряд экспертиз.