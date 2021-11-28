В России взорвался главный оборонный завод

Армия
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В России на заводе имени Я. М. Свердлова в Дзержинске в Нижегородской области произошла серия взрывов, пострадали минимум два человека.

По данным администрации города, на месте взрыва возник пожар, площадь которого составляет 900 кв. м.

Первый заместитель генерального директора завода Олег Корпатенков заявил, что степень повреждения взорвавшегося цеха пока установить невозможно.

Следственный комитет расследует уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» производит треть оборонной продукции, взрывчатки и промышленной химии.

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