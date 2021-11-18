Министры иностранных дел G7 потребовали «положить конец действиям режима Лукашенко»

«Мы, министры иностранных дел стран Большой семерки — Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также Верховный представитель Европейского Союза — осуждаем организацию беларуским режимом нелегальной миграции через свои границы. Эти бездушные действия ставят под угрозу жизнь людей. Мы едины в нашей солидарности с Польшей, а также с Литвой и Латвией, которые стали целью этого провокационного использования нелегальной миграции в качестве гибридной тактики», — говорится в заявлении, опубликованном на веб-сайте правительства Великобритании.

Представители стран G7 призвали режим Лукашенко «немедленно прекратить свою агрессивную и эксплуататорскую кампанию, чтобы предотвратить дальнейшие смерти и страдания«.

«Мы призываем режим, — написали министры, — немедленно прекратить свою агрессивную и эксплуататорскую кампанию, чтобы предотвратить дальнейшие смерти и страдания».

Страны G7 обвинили власти в жертвах и потребовали немедленно предоставить «беспрепятственный доступ к доставке гуманитарной помощи«.

«Международным организациям должен быть предоставлен немедленный и беспрепятственный доступ к доставке гуманитарной помощи. Действия беларуского режима — это попытка отвлечь внимание от неуважения к международному праву, основным свободам и правам человека, включая права собственного народа», — говорится в совместном заявлении представителей G7.

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Министры иностранных дел G7 также пишут, что приветствуют усилия Европейского Союза, который тесно сотрудничает со странами происхождения и транзита, чтобы положить конец действиям режима Лукашенко.

Его режим считают виновным в нарушении прав человека в Беларуси. Страны G7 и ЕС официально подтвердили, что уже работают над тем, чтобы «привлечь виновных к ответственности». Также страны первого мира намерены поддержать гражданское общество в погрязшей в беззаконии стране.