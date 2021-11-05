Белорусы за 10 месяцев купили на $54,7 млн валюты, чем продали

По данным Национального банка белорусы за январь-октябрь купили на $54,7 млн валюты больше, чем продали. А какой курс прогнозируют эксперты к концу 2021 года и в 2022 году?

За январь — октябрь физические лица купили наличной и безналичной валюты на $8 млрд 842 млн в эквиваленте, а продали $8 млрд 788 млн. Об этом свидетельствуют статданные Нацбанка.

Чистая покупка иностранной валюты белорусами составила $54,7 млн, пишет telegraf.by.

Субъекты хозяйствования — резиденты Беларуси купили иностранной валюты на $21 млрд 300 млн в эквиваленте, продали $22 млрд 165 млн. Чистая продажа составила $865,2 млн.

А нерезиденты Беларуси купили валюты на $356,1 млн в эквиваленте, продали $854,7 млн. Чистая продажа — $498,6 млн.