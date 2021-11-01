Известного витебского бизнесмена и лидера еврейской общины Леонида Томчина освободили от отбытия наказания

Власть
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Осужденный в 2019 году за дачу крупной взятки владелец сети аптек «Аптека Групп» и лидер еврейской общины Витебска Леонид Томчин решением суда условно-досрочно освобожден от дальнейшего отбытия наказания.

Напомним, что Томчин был арестован по так называемому «Делу медиков» в августе 2018 года.

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В конце 2019 года состоялся суд, на котором Леонида Томчина признали виновным в передаче генеральному директору торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «Белфармация» Вячеславу Гнитию 17 000 долларов в качестве взяток. В результате Томчина приговорили к трем годам «домашней химии».

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В 2020 году витебскому бизнесмену сократили ограничение свободы на год по амнистии в честь 75-летия победы в Великой отечественной войне, а в 2021 году и вовсе заменили это наказание на 10 месяцев и 6 дней исправительных работ, сообщает сайт «Віцебская вясна».

После этого бизнесмен подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, его поддержала уголовно-исправительная инспекция Первомайского района, а суд удовлетворил.

5 фактов о витебском бизнесмене Леониде Томчине

 

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