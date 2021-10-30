В Орше появилась «Аллея единства общественных объединений и политических партий»

Армия
Опубликовано

28 октября в Орше заложили «Аллею единства общественных объединений и политических партий».

Аллея со странным названием появилась в «Парке Героев». Инициатором ее закладки выступила местная ячейка БРСМ. Приурочена акция ко дню основания комсомола — 29 октября. Об этом сообщает «Оршанская газета».

Декларация «единства» на фоне массовых репрессий и разгрома гражданского общества вызывает удивление. За пару месяцев в Беларуси было ликвидировано 300 общественных объединений и организаций гражданского сектора, в том числе организации, которые занимались противодействием эпидемии СПИДа, защитой животных и растений. За год Беларусь покинули более 100 тысяч человек: общественных деятелей, журналистов, художников, политиков, предпринимателей, рабочих, врачей и ИТ-специалистов.

В «Ахове птушак Бацькаўшчыны» был обыск. Один человек задержан

беззаконие гражданская война Новости Орша Оршанская газета фашизм
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2021 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by