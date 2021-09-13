Экс-руководителю организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» шьют уголовное дело

Беззаконие
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После 12 суток административного ареста бывшего глава общественного объединения «Ахова птушак Бацькаўшчыны» Виктора Фенчука задержали еще на 10 суток. На этот раз – по уголовной статье 342 («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок»).

Виктор Фенчук был задержан 1 сентября, все это время он находится в изоляторе на Окрестина.

Напомним, что всего за день до задержания, 31 августа, в офис старейшей экологической организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» с обыском явились силовики. Искали беларускую национальную символику, но не нашли. Позже в организации сообщили, что силовики, проводившие обыск, изъяли копии документов и задержали одного человека.

10 месяцев назад, в ноябре 2020 года, Виктора Фенчука задерживали на марше в Минске, тогда он получил 15 суток административного ареста.

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беларусь Виктор Фенчук
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