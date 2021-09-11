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Еще шесть человек признаны политзаключенными в Беларуси

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Беларуские правозащитники признали политзключенными еще шесть человек – Алексея Минова, Максима КлимовичаГлеба КойпишаАлексея Муравицкого, Дарью Чайко и Кирилла Пальчевского. Они обвиняются или признаны виновными по статье 342 УК (групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок). Об этом сообщает центр «Весна».

Беларуские защитники граждан от правового беспредела напоминают, что свобода мирных собраний гарантирована Международным пактом о гражданских и политических правах. Собрания граждан носили стихийный, самоорганизованный характер, были мирными и не представляли угрозы национальной или общественной безопасности.

Правозащитники заявляют, что преследование указанных граждан политически мотивированно и требуют их освободить.

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