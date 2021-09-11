В больнице скончался стрелявший в себя сотрудник Ленинского РОВД Могилева

24-летний участковый инспектор Ленинского РОВД Роман М. умер утром 9 сентября.

Неделю он находился в бессознательном состоянии после попытки покончить жизнь самоубийством в туалете в здании Ленинского РОВД Могилева.

Попытку суицида милиционер предпринял 2 сентября. Там он выстрелил себе в голову из табельного пистолета Макарова.

Сотрудник милиции был доставлен в реанимацию Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи со сквозным ранением и сразу помещен на операционный стол.

Консилиум врачей констатировал смерть мозга молодого человека еще несколько дней назад. Однако родственники парня не соглашались на отключение от аппарата искусственной вентиляции легких и настаивали на принудительной поддержке жизни организма. Однако сердце остановилось. Врачи констатировали биологическую смерть.

Родственники также не согласились с тем, чтобы органы умершего были использованы в качестве донорских.

Ранее милиционер работал оперуполномоченным уголовного розыска.

Около двух лет назад Роман М. закончил Могилевский институт МВД. Занимался единоборствами, занимал первые места на соревнованиях.