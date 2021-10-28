В Витебском ИВС при странных обстоятельствах погиб подозреваемый в убийстве экс-банкира Михаила Яхонтова и его семьи

Витебск
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В ИВС в Витебске скончался 55-летний подозреваемый в убийстве экс-банкира Михаила Яхонтова и его семьи Андрей Скрипкин. Об этом сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Следователи устанавливают обстоятельства смерти. Предположительная версия – самоубийство.

«Следственно-оперативная группа сейчас проводит осмотр в изоляторе. В настоящее время полученные данные указывают на то, что имело место самоубийство», – отметили в ведомстве.

Напомним, что Андрей Скрипкин был задержан в Беларуси, куда он сбежал после совершения преступления в ЖК на Мосфильмовской улице в Москве. В скором времени подозреваемого должны были доставить в Россию.

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Витебск ИВС подозреваемый суицид убийство экс-банкир Михаил Яхонтов
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