В Витебском ИВС при странных обстоятельствах погиб подозреваемый в убийстве экс-банкира Михаила Яхонтова и его семьи

В ИВС в Витебске скончался 55-летний подозреваемый в убийстве экс-банкира Михаила Яхонтова и его семьи Андрей Скрипкин. Об этом сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Следователи устанавливают обстоятельства смерти. Предположительная версия – самоубийство.

«Следственно-оперативная группа сейчас проводит осмотр в изоляторе. В настоящее время полученные данные указывают на то, что имело место самоубийство», – отметили в ведомстве.

Напомним, что Андрей Скрипкин был задержан в Беларуси, куда он сбежал после совершения преступления в ЖК на Мосфильмовской улице в Москве. В скором времени подозреваемого должны были доставить в Россию.