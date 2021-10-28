В Витебской области пресечено получение необоснованной налоговой выгоды на Br3,7 млн

Налоговые инспекции Витебской области за январь — сентябрь пресекли получение плательщиками необоснованной налоговой выгоды на сумму около Br3,7 млн. Такая информация размещена на сайте областной налоговой инспекции.

За этот период налоговики провели 13 проверок в отношении субъектов хозяйствования, которые использовали схемы ухода от налогообложения с целью занижения налоговых обязательств. По результатам проверочных мероприятий на основании ст.33 Налогового кодекса произведена корректировка налоговой базы и суммы подлежащей к уплате налогов, в результате чего доначислено Br1,6 млн. Также предотвращен необоснованный возврат из бюджета налога на добавленную стоимость в размере Br2,1 млн.

Наиболее часто для минимизации налоговых обязательств использовались схемы искусственного дробления бизнеса с целью необоснованного применения плательщиками специальных режимов налогообложения, неправомерное использование льгот по налогам, пишет БелТА.

Например, в ходе внеплановой проверки одной из частных компаний установлены взаимоотношения с индивидуальными предпринимателями, которые также являлись работниками этой организации. Выяснилось, что фактически ИП как субъекты предпринимательской деятельности не работали и не оказывали услуги данному предприятию. С целью неуплаты подоходного налога с физических лиц организация заключила с этими ИП гражданско-правовые договоры возмездного оказания услуг, фактически подменив реальные трудовые отношения. По результатам проверки предприятию предстоит доплатить в бюджет Br42,2 тыс.

Особое внимание во время контрольной работы уделяется пресечению выплат заработных плат в конвертах. Так, при проверке одной из организаций Витебска установлен факт получения доходов ее директором без уплаты подоходного налога. Как выяснили налоговики, руководитель в 2020 году снял с корпоративных карточек организации суммарно Br800 тыс., при этом не смог представить документы, подтверждающие расходование денежных средств. В результате ему предъявлен к уплате подоходный налог в размере Br104 тыс.