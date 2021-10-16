В Толочинском районе предпринимателя будут судить за уклонение от налогов на сумму более 255 тыс. рублей

Индивидуального предпринимателя из Толочинского района будут судить за уклонение от уплаты налогов. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура Витебской области.

По версии следствия, с 2015 по 2020 год бизнесмен не доплатил в бюджет более 255 тыс. рублей. При этом, зная о результатах своей финансово-хозяйственной деятельности, предприниматель помещал в бухгалтерский отчет для занижения налогооблагаемой базы заведомо ложные первичные учетные документы о поставках товарно-материальных ценностей, которые к тому же не осуществлялись.

Обвиняемый признал свою вину и частично возместил причиненный государству ущерб в размере 177 тыс. рублей. На его имущество стоимостью 4,6 тыс. рублей наложен арест.