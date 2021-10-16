В Толочинском районе предпринимателя будут судить за уклонение от налогов на сумму более 255 тыс. рублей

Суд приговор молоток Налоги
Опубликовано

Индивидуального предпринимателя из Толочинского района будут судить за уклонение от уплаты налогов. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура Витебской области.

По версии следствия, с 2015 по 2020 год бизнесмен не доплатил в бюджет более 255 тыс. рублей. При этом, зная о результатах своей финансово-хозяйственной деятельности, предприниматель помещал в бухгалтерский отчет для занижения налогооблагаемой базы заведомо ложные первичные учетные документы о поставках товарно-материальных ценностей, которые к тому же не осуществлялись.

Обвиняемый признал свою вину и частично возместил причиненный государству ущерб в размере 177 тыс. рублей. На его имущество стоимостью 4,6 тыс. рублей наложен арест.

В Шумилино главные бухгалтеры двух предприятий обвиняются в налоговых преступлениях

деньги предприниматель суд уклонение от налогов
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2021 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by