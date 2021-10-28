В Витебске пройдет персональная выставка Никаса Сафронова «Меняя реальность»

С 30 октября по 19 декабря 2021 года в Витебске пройдет персональная выставка Народного художника Российской Федерации, академика Российской академии художеств, профессора Никаса Сафронова «Меняя реальность».

Работы живописца будут представлены как в классическом исполнении на холстах, так и с использованием современных мультимедийных технологий.

Выставка знакомит зрителя с различными периодами творчества Мастера. В экспозиции представлено около 40 живописных и графических работ, созданных в период с конца 1990-х годов до 2019 года. Это произведения различных жанров: пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетные сюрреалистические композиции, среди которых полотна в уникальном авторском стиле Dreаm vision.

Экспозиция задумана таким образом, что она не имеет ни начала, ни конца. Зрители становятся участниками непрерывного водоворота картин, мыслей и образов художника. Посетители смотрят на полотна живописца и видят произведения без ограничений привычной рамы картины. Искусство приобретает дополнительный объем и иной ракурс восприятия. Картины сменяют друг друга через красивые и причудливые мозаики паттернов и узоров.

Архитектурные пейзажи Никаса Сафронова всегда проникнуты тайной и духом эпохи, проглядывающими сквозь каменные замки, сводчатые потолки, лабиринты ступеней, остроконечные купола башен.

Работы художника отличаются изящной легкостью, манящим пространством и одухотворенностью. Они построены на тончайших ассоциациях, в них перекликаются несколько эпох, где автор пытается запечатлеть ускользающую сущность своих видений и снов.

Имея обширный диапазон художественных пристрастий и обладая огромной фантазией и энергией, он находится в постоянном творческом поиске. Все это позволило Никасу Сафронову завоевать интерес и признание широкой публики, а также знатоков и ценителей искусства, отмечается на странице «Витебского областного краеведческого музея».

Основная часть работ Никаса Сафронова находится в частных собраниях и музеях многих стран мира. Среди поклонников творчества художника известные актеры, музыканты, режиссеры.