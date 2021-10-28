В Витебске пройдет персональная выставка Никаса Сафронова «Меняя реальность»

Культура
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С 30 октября по 19 декабря 2021 года в Витебске пройдет персональная выставка Народного художника Российской Федерации, академика Российской академии художеств, профессора Никаса Сафронова «Меняя реальность».

Работы живописца будут представлены как в классическом исполнении на холстах, так и с использованием современных мультимедийных технологий.

Выставка знакомит зрителя с различными периодами творчества Мастера. В экспозиции представлено около 40 живописных и графических работ, созданных в период с конца 1990-х годов до 2019 года. Это произведения различных жанров: пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетные сюрреалистические композиции, среди которых полотна в уникальном авторском стиле Dreаm vision.

В Витебске пройдет персональная выставка Никаса Сафронова «Меняя реальность»
Фото со страницы Музея РАТУША

Экспозиция задумана таким образом, что она не имеет ни начала, ни конца. Зрители становятся участниками непрерывного водоворота картин, мыслей и образов художника. Посетители смотрят на полотна живописца и видят произведения без ограничений привычной рамы картины. Искусство приобретает дополнительный объем и иной ракурс восприятия. Картины сменяют друг друга через красивые и причудливые мозаики паттернов и узоров.

Архитектурные пейзажи Никаса Сафронова всегда проникнуты тайной и духом эпохи, проглядывающими сквозь каменные замки, сводчатые потолки, лабиринты ступеней, остроконечные купола башен.

Работы художника отличаются изящной легкостью, манящим пространством и одухотворенностью. Они построены на тончайших ассоциациях, в них перекликаются несколько эпох, где автор пытается запечатлеть ускользающую сущность своих видений и снов.

Имея обширный диапазон художественных пристрастий и обладая огромной фантазией и энергией, он находится в постоянном творческом поиске. Все это позволило Никасу Сафронову завоевать интерес и признание широкой публики, а также знатоков и ценителей искусства, отмечается на странице «Витебского областного краеведческого музея».

Основная часть работ Никаса Сафронова находится в частных собраниях и музеях многих стран мира. Среди поклонников творчества художника известные актеры, музыканты, режиссеры.

Выставка «Стих и Я» Валентины Ляхович в Концертном Зале «Витебск» 

«Меняя реальность» Витебск Никас Сафронов персональная выставка
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