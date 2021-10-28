Комиссия Минздрава во главе с министром Пиневичем прибыла в Витебск, чтобы проинспектировать больницы

Мониторинговая группа Минздрава во главе с министром Дмитрием Пиневичем посетила сегодня некоторые больницы Витебска, в которых на период пандемии часть отделений перепрофилирована в инфекционные, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Основная цель мониторинга — провести консилиумы, помочь местным специалистам наладить схемы лечения пациентов различной тяжести, обсудить наличие лекарственных препаратов и работу системы подачи кислорода. Были обсуждены и вопросы кадровой политики региона.

Заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций БелМАПО Юрий Горбич и главный внештатный анестезиолог-реаниматолог комитета по здравоохранению Мингорисполкома Игорь Ялонецкий отметили, что в красных зонах постоянно сталкиваются с тем, что поступают в большинстве непривитые люди. Стало больше случаев вторичного заражения, есть небольшая часть пациентов, которые успели сделать первую вакцину и заболели.

«У всех тяжелых пациентов, в том числе тех, кто находится в сознании в реанимации, необходимо постоянно проверять, пьют ли они воду и как часто они находятся в прон-позиции. Конечно, тяжесть протекания болезни у каждого человека разная, но эти две вещи необходимо соблюдать всем, как бы кто ни рассказывал, что он не любит пить воду», — дали специалисты общие советы для всех.

Что касается лечения, то все эксперты сошлись во мнении, что в основе успешного лечения любого, даже очень тяжелого случая лежит четкое соблюдение протокола лечения, особенно адекватного назначения антикоагулянтной терапии и респираторной поддержки. Крайне важно четкое выполнение пациентами всех рекомендаций врачей.