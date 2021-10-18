Творог государственного витебского молочного комбината не пустили в Россию

Россельхознадзор запретил поставки на российский рынок творога государственного витебского молочного комбината ОАО «Молоко». Ограничения начнут действовать c 18 октября. Об этом сообщает официальный сайт надзорного ведомства.

В сообщении российского ведомства отмечается, что запрет витебского творога связан с выявлением нарушений ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС. Россельхознадзор ссылается на пункт 175 решения Совета Евразийской экономической комиссии №94 «О Положении о едином порядке проведения совместных проверок объектов и отбора проб товаров (продукции), подлежащих ветеринарному контролю (надзору)» от 9 октября 2014 года.

Витебский молочный комбинат работает с 1931 года. Он был преобразован в ОАО «Молоко» в 1996 году.

В настоящее время доля государства в уставном фонде общества составляет 90,94%. В состав ОАО «Молоко» входит головное предприятие и пять производственных цехов, которые располагаются в Шумилино, Городке, Новолукомле, Лиозно, а также Яновичах. В госорганизации есть два филиала — «Вымно» и «Полудетки». Производственная мощность завода позволяет перерабатывать до 700 тонн молока в сутки.