В Глубокском районе внедряют систему точного земледелия, которая позволяет жестко контролировать расход топлива и удобрений, рассчитывать время посадки культур и обработки полей. Центр, функционирует на базе Глубокского профессионального лицея.

В лицее также установлена собственная метеостанция для получения точного прогноза погоды. Учебные угодья обрабатывают энергонасыщенным трактором, которым управляет автопилот. Таким образом механизатор может концентрироваться исключительно на качестве вспашки или сева.

В ближайшие 5 лет систему точного земледелия в Беларуси планируют внедрить повсеместно. Этому замыслу могут помешать только коррумпированные чиновники.