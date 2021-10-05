В Орше мужчина из-за прически избил подростка

Витебская область
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Заявление в милицию о том, что её ребенка избил неизвестный преступник написала жительница Орши. Женщина сообщила, что её 15-летний сын пришел домой после прогулки с ссадинами и ушибами. Пострадавший подросток рассказал, что на него напал неизвестный молодой человек. Причиной же конфликта стала прическа.

По словам подростка, именно из-за неё злоумышленник стал приставать и оскорблять потерпевшего. Перейдя от слов к действиям, хулиган стал жестоко избивать оппонента.

Установление личности злоумышленника и его поиски заняли у оперативников менее суток. В результате было установлено, что им оказался 18-летний местный житель. Примечательно, что он совсем недавно стал фигурантом уголовного дела из-за того, что из пневматического оружия обстрелял автобус. Теперь молодому человеку предстоит ответить и за избиение подростка.

В отношении подозреваемого возбуждено очередное уголовное дело.

Витебские хулиганы ограбили инвалида и избили его

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