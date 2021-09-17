Витебские хулиганы ограбили инвалида и избили его

Вечером, двигаясь в сторону дома по улице Терешковой на 25-летнего жителя областного центра было совершено нападение. Двое витебчан избили человека и забрали личные вещи, сообщает Витебское РОВД.

О факте разбойного нападения милиция узнала от друга потерпевшего, так как молодой человек за помощью к правоохранителям — не обратился. При этом стоит отметить, что житель областного центра является инвалидом.

Вскоре сотрудниками уголовного розыска личности подозреваемых были установлены. Оказалось, мужчины ранее были судимы. В отношении хулиганов возбуждено уголовное дело.