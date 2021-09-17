Витебские хулиганы ограбили инвалида и избили его

Происшествия
Опубликовано

Вечером, двигаясь в сторону дома по улице Терешковой на 25-летнего жителя областного центра было совершено нападение. Двое витебчан избили человека и забрали личные вещи, сообщает Витебское РОВД.

О факте разбойного нападения милиция узнала от друга потерпевшего, так как молодой человек за помощью к правоохранителям — не обратился. При этом стоит отметить, что житель областного центра является инвалидом.

Вскоре сотрудниками уголовного розыска личности подозреваемых были установлены. Оказалось, мужчины ранее были судимы. В отношении хулиганов возбуждено уголовное дело.

В Витебске задержали хулиганов, которые сорвали с шеи мужчины золотую цепочку с кулоном стоимостью почти Br8,5 тыс

грабеж жители Витебска инвалид разбойное нападение уголовное дело хулиганы
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

© 1906 - 2021 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)