18-летний житель Орши обстрелял из пневматического пистолета рейсовый автобус.

В милицию обратились представители местного автобусного парка и сообщили, что на одной из машин после возвращения с маршрута есть повреждения от пули. Об этом сообщает УВД Витебского облисполкома.

Правоохранители выяснили, что на окне автобуса следы от выстрела из пневматического оружия. Личность злоумышленника удалось установить. Им оказался 18-летний местный житель.

Исходя из записей с камер видеонаблюдения, парень достал оружие и прицелился в сторону проезжающего мимо автобуса. Установлено, что оружие принадлежит его приятелю. Сейчас оружие изъято. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.