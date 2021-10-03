В Витебске завели уголовное дело в связи с продажей несуществующего сервиза

20-летний житель Витебска решил, что следы его противоправной деятельности в интернете будет невозможно отследить. Поэтому, на одной из торговых площадок молодой человек разместил объявление о продаже несуществующего сервиза. Цену поставил намного ниже рыночной, поэтому в скором времени появилась покупатель, 43-летняя жительница Гродно.

Она связалась с продавцом, вместе они обсудили детали сделки, и женщина перевела продавцу 150 рублей. После этого владелец сервиза перестал выходить на связь. После безрезультатных попыток достучаться до продавца, женщина обратилась в милицию.

Как рассказали в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома, в ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена – им оказался 20-летний парень из Витебска. Его действия квалифицированы по части 1 статьи 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь – «Мошенничество». Об этом рассказал официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Максим Базыленко.