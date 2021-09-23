В Витебске силовики выявили «экстремистскую ячейку»

Семеро жителей Витебска в возрасте от 26 до 39 лет, причастных к групповому хулиганству и созданию экстремистского формирования, были задержаны сотрудниками областного управления ГУБОПиК, сообщает пресс-служба МВД.

По данным ведомства, летом 2020 года они создали и администрировали закрытую Telegram-группу, где обсуждали проведение так называемых акций прямого действия с целью повреждения имущества и причинения вреда имиджу государственных органов и правоохранительной системе.

Аналогичные преступления продумывались и в других виртуальных сообществах, созданных фигурантами.

Кроме того, установлена причастность некоторых из задержанных к бесстыдному перформансу на кладбище. Ночью они цинично демонтировали табличку на могиле и распивали там алкоголь, разливая спиртное на могилу и демонстрируя тем самым «захоронение режима». Все это снималось на видео, которое впоследствии было распространено в деструктивных Telegram-ресурсах.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела за создание экстремистского формирования и злостное хулиганство.

Отмечается, что задержанные работали в учреждениях образования, медицины, торговли и в госорганизациях.

Также установлено, что их акции финансировались из-за границы. В настоящее время устанавливаются другие участники экстремисткой ячейки, находящиеся за границей.